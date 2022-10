**Pnrr: cabina regia alle 15 con Draghi** (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Si terrà alle 15, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, la cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sul Pnrr. La riunione, a Palazzo Chigi, anticiperà il Consiglio dei ministri fissato per le 16.30. Torna dunque la vecchia formula della 'cabina di regia', accantonata negli ultimi mesi dal presidente del Consiglio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Si terrà15, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti di governo, laditra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza per fare il punto sul Pnrr. La riunione, a Palazzo Chigi, anticiperà il Consiglio dei ministri fissato per le 16.30. Torna dunque la vecchia formula della 'di', accantonata negli ultimi mesi dal presidente del Consiglio.

