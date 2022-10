Chelsea-Milan | Pioli | “Giroud profilo di alto livello Ibra? E’ il numero uno”

AntoVitiello : #Bennacer domani sarà capitano del #Milan contro il Chelsea - AntoVitiello : Il #Milan arrivato allo stadio del #Chelsea. Discorso di #Pioli al gruppo #ChampionsLeague @MilanNewsit - DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Pioli alla vigilia della gara contro il @ChelseaFC - sportli26181512 : Milan, Origi è recuperato ma partirà dalla panchina: Il Milan si presenta questa sera a Londra contro il Chelsea co… - sportli26181512 : Pioli, la videochiamata con Giroud e le coccole di Ibra: L'allenatore del Milan ha concesso una lunga intervista a… -

A poche ore da, le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli che sorprende con alcune dichiarazioni su LeaoIl calcio italiano sorride dopo i successi di Inter e Napoli in Champions League. Stasera, ...Il tecnico del, intervistato da Prime Video in vista del match con il, ha parlato di lui in toni molto paterni: 'Gli atteggiamenti di Leao, il suo ciondolare, la smorfia di sorriso ...Sergino Dest avrà finalmente l’opportunità di mostrare cosa può fare dal primo minuto contro il Chelsea stasera, saprà sfruttarla Calciomercato.com comunica che gli infortuni subiti da Davide Calabri ...In vista di Chelsea-Milan in programma stasera, Repubblica titola così: "Re Leao in vetrina fa l’esame d’inglese". A Stamford Bridge, gli occhi saranno ...