Alessandra Celentano e Michele Esposito alla prima di Carola Puddu: le parole (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ieri a Roma, Carola Puddu ha esordito al Teatro Olimpico di Roma con il balletto ‘Giulietta e Romeo’, firmato da Fabrizio Monteverde. L’ex di Amici 21 non era sola, a sostenerla anche la maestra Alessandra Celentano e il suo ex compagno Michele Esposito, ora professionista ad Amici 22. La danzatrice sarda, diplomata all’Opera di Parigi, ad Adnkronos racconta come la danza dia senso alla sua vita, “Ballare per me è una certezza. Può succedere qualsiasi cosa. Posso essere ovunque nel mondo, ma so che quello non cambierà mai“. E meno male! Visto il fortunato esordio di ieri, che sarà seguito da una lunga tournée italiana. Carola sarà in giro per il mondo con “Romeo e Giulietta”: 350 repliche in Italia e nel mondo. Gli ex sostenitori di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ieri a Roma,ha esordito al Teatro Olimpico di Roma con il balletto ‘Giulietta e Romeo’, firmato da Fabrizio Monteverde. L’ex di Amici 21 non era sola, a sostenerla anche la maestrae il suo ex compagno, ora professionista ad Amici 22. La danzatrice sarda, diplomata all’Opera di Parigi, ad Adnkronos racconta come la danza dia sensosua vita, “Bre per me è una certezza. Può succedere qualsiasi cosa. Posso essere ovunque nel mondo, ma so che quello non cambierà mai“. E meno male! Visto il fortunato esordio di ieri, che sarà seguito da una lunga tournée italiana.sarà in giro per il mondo con “Romeo e Giulietta”: 350 repliche in Italia e nel mondo. Gli ex sostenitori di ...

