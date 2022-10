USA, choc nel calcio femminile: «Abusi sessuali sistematici» (Di martedì 4 ottobre 2022) USA, choc nel calcio femminile, dove un’indagine ha spalancato le porte alle denunce di Abusi sessuali sistematici Un’inchiesta di US Soccer ha rivelato una verità choc: nel calcio femminile statunitense sono sistematici Abusi sessuali nei confronti delle calciatrici, specialmente quelle presenti in Nazionale. Si parla di commenti a sfondo sessuale, avances, contatti indesiderati e rapporti sessuali forzati all’interno della North American League (NWSL) e anche in strutture dedicate a giovani giocatrici. La Lega nordamericana ha detto di essere “pienamente impegnata a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che tutti i giocatori – a tutti i livelli – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) USA,nel, dove un’indagine ha spalancato le porte alle denunce diUn’inchiesta di US Soccer ha rivelato una verità: nelstatunitense sononei confronti delle calciatrici, specialmente quelle presenti in Nazionale. Si parla di commenti a sfondo sessuale, avances, contatti indesiderati e rapportiforzati all’interno della North American League (NWSL) e anche in strutture dedicate a giovani giocatrici. La Lega nordamericana ha detto di essere “pienamente impegnata a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire che tutti i giocatori – a tutti i livelli – ...

Giusepp17413380 : RT @tempoweb: 'Atto di guerra', Rizzo choc sul sabotaggio del gasdotto: chi accusa #NordStream #russia #usa #biden #ucraina #gas #iltempoqu… - AscoltaRifletti : RT @tempoweb: 'Atto di guerra', Rizzo choc sul sabotaggio del gasdotto: chi accusa #NordStream #russia #usa #biden #ucraina #gas #iltempoqu… - tempoweb : 'Atto di guerra', Rizzo choc sul sabotaggio del gasdotto: chi accusa #NordStream #russia #usa #biden #ucraina #gas… - PinMattia_Norit : L'#inflazione in #Europa sembra non essere legata ad un eccesso di domanda (come negli USA), bensì dall'aumento dei… -