Medico arrestato, operava a Benevento ma con studio a Casoria e Maiori (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ notizia di stamane (leggi qui) di un Medico napoletano, già primario del reparto di Ortopedia all’ospedale Fatebenefratelli di Benevento, arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza del comando di Napoli e Benevento, per i reati di corruzione ed emissione di fatture false. Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro, che ha anche disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza del valore di poco meno di 600mila euro. Si tratta del dottor Antonio Piscopo, 68 anni, specializzato in ortopedia e tramautologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. Il Medico napoletano può vantare una corposa esperienza ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ notizia di stamane (leggi qui) di unnapoletano, già primario del reparto di Ortopedia all’ospedale Fatebenefratelli didagli uomini della Guardia di Finanza del comando di Napoli e, per i reati di corruzione ed emissione di fatture false. Il provvedimento restrittivo è stato emesso al termine delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, retta da Aldo Policastro, che ha anche disposto il sequestro preventivo di beni mobili ed immobili fino alla concorrenza del valore di poco meno di 600mila euro. Si tratta del dottor Antonio Piscopo, 68 anni, specializzato in ortopedia e tramautologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. Ilnapoletano può vantare una corposa esperienza ...

anteprima24 : ** Medico arrestato, operava a ##Benevento ma con studio a #Casoria e #Maiori ** - infoitinterno : Arrestato per corruzione medico dell’Ospedale di Benevento, nel mirino un immobile a Maiori - NapoliToday : #Cronaca Corruzione, tangenti per protesi: arrestato ex primario - antonellaa262 : Il medico napoletano, già primario del reparto di Ortopedia all’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Be… - ted1929 : @Roberto06332859 Un medico così merita subito di essere arrestato e sospeso dall'ordine dei medici -