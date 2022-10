La diocesi di La Spezia ha sospeso don Giulio Mignani, parroco noto per essere favorevole ai diritti civili delle coppie omosessuali, all’aborto e all’eutanasia (Di martedì 4 ottobre 2022) Lunedì, con un comunicato stampa, la diocesi di La Spezia ha annunciato la sospensione di don Giulio Mignani dalla celebrazione pubblica dei sacramenti. Mignani è sacerdote di un piccolo comune ligure, Bonassola, ed è noto per le sue posizioni favorevoli nei Leggi su ilpost (Di martedì 4 ottobre 2022) Lunedì, con un comunicato stampa, ladi Laha annunciato la sospensione di dondalla celebrazione pubblica dei sacramenti.è sacerdote di un piccolo comune ligure, Bonassola, ed èper le sue posizioni favorevoli nei

