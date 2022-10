Atp Astana 2022: programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 5 ottobre con Nardi-Tsitsipas (Di martedì 4 ottobre 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp 500 di Astana 2022 (cemento outdoor) per la giornata di mercoledì 5 ottobre. Fa il suo esordio nel torneo Novak Djokovic, che aprirà la sessione serale (per i kazaki) contro il cileno Garin. Ma la curiosità per gli appassionati italiani sarà tutta per l’ottavo di finale tra Luca Nardi e Stefanos Tsitsipas, che giocheranno a seguire. Di seguito il programma completo con tutti gli orari ed i campi nel dettaglio. programma COMPLETO CENTER COURT Ore 07:00: (Q) Zhang vs (5) Rubleva seguire: (9) Cilic vs Ottea seguire: (LL) Goffin vs MannarinoNon prima 14:00: Garin vs (4/WC) Djokovica seguire: (3) ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Il, glie l’didel torneo Atp 500 di(cemento outdoor) per la giornata di. Fa il suo esordio nel torneo Novak Djokovic, che aprirà la sessione serale (per i kazaki) contro il cileno Garin. Ma la curiosità per gli appassionati italiani sarà tutta per l’ottavo di finale tra Lucae Stefanos, che giocheranno a seguire. Di seguito ilcompleto con tutti glied i campi nel dettaglio.COMPLETO CENTER COURT Ore 07:00: (Q) Zhang vs (5) Rubleva seguire: (9) Cilic vs Ottea seguire: (LL) Goffin vs MannarinoNon prima 14:00: Garin vs (4/WC) Djokovica seguire: (3) ...

