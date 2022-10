Ajax - Napoli 1 - 6, Simeone mette il sigillo: partenopei inarrestabili Live (Di martedì 4 ottobre 2022) 7 minuti fa 78': Lozano in contropiede sfiora il sesto gol della serata per i partenopei: il suo tiro rasoterra sfiora il palo e finisce sul fondo. 13 minuti fa 72': seconda ammonizione per Tadic per ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022) 7 minuti fa 78': Lozano in contropiede sfiora il sesto gol della serata per i: il suo tiro rasoterra sfiora il palo e finisce sul fondo. 13 minuti fa 72': seconda ammonizione per Tadic per ...

gippu1 : Il #Napoli è la PRIMA squadra della storia delle Coppe Europee a segnare CINQUE gol in casa dell'Ajax #AjaxNapoli - UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - DiMarzio : #UCL | @sscnapoli, problemi per #Kvaratskhelia: costretto al cambio - sora_02 : RT @DiarioOle: Gol de Napoli a los 81': Giovanni Simeone | Ajax 1-6 Napoli #ChampionsLeague #UCL | Seguilo en - gigiski2011 : Volevate vedere lo spettacolo dell’Ajax?? Vabbè uguale vi abbiamo fatto vedere il nostro…Napoli=FIFA23 ???????? #AjaxNapoli -