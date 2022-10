Tare | «Serve fare tesoro delle esperienza passate e andare avanti…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) . Le parole del ds della Lazio Igliha parlato ai microfoni ai microfoni di Sky prima della gara contro lo Spezia. Ecco le parole del ds della Lazio: «Per creare una squadra con mentalità vincentetempo e servono anche questi passaggi a vuoto che ti insegnano cosa vuol dire giocare a certi livelli e l’attenzione giusta per giocare certe partite. Anche negli anni passati nel 2017 e nel 2019 non siamo andati in Champions League perché abbiamo sottovalutato certe partite e oradi questaavanti». L'articolo proviene da Calcio News 24.