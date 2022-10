Seoul: Nishioka resta un incubo per Shapovalov (Di domenica 2 ottobre 2022) Completa una settimana da sogno Yoshihito Nishioka . Quattro anni dopo il suo primo successo, sempre in Estremo Oriente, torna a vincere un titolo ATP . E' accaduto a Seoul, in Corea del Sud, dove il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Completa una settimana da sogno Yoshihito. Quattro anni dopo il suo primo successo, sempre in Estremo Oriente, torna a vincere un titolo ATP . E' accaduto a, in Corea del Sud, dove il ...

sportface2016 : #ATPSeoul: #Nishioka vince il titolo, battuto #Shapovalov in finale - zanghif03 : Trionfo nipponico in Corea #Nishioka chiude in bellezza una settimana perfetta al 250 di Seoul, eliminando le test… - passionXtennis : Tennis-spettacolo giocato in finale a #Seoul da Shapovalov e Nishioka! - FiorinoLuca : Live su @SuperTennisTv per la finale di Seoul: Shapovalov ???? vs Nishioka ???? - zazoomblog : Shapovalov-Nishioka oggi in tv: orario canale e diretta streaming finale Atp Seoul 2022 - #Shapovalov-Nishioka… -