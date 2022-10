Spalletti: «Inizio superlativo, poi più difficile. Kvara è stratosferico» (Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo Napoli-Torino. PARTITA – «Noi siamo stati superlativi a Inizio gara, 40 minuti benissimo nella gestione. Poi non siamo riusciti a mantenerlo perché loro hanno altre qualità e caratteristiche. Sono venuti a pressarci a tutto campo in maniera incredibile. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare quando rimane spazio a campo aperto. Ma è difficile con questa pressione asfissiante». Kvara – «L’ho richiamato perché avevamo impostato la partita per farli arrivare in ritardo sui terzini, ma stasera loro sono venuti altissimi. Quindi avevamo bisogno degli esterni che andassero vicino alla punta. Lo volevo più in mezzo campo e nel secondo tempo l’ha fatto meglio e ha questa qualità di saltare l’uomo, concludere, imbucare che è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) . Le parole del tecnico del Napoli Lucianoha parlato a DAZN dopo Napoli-Torino. PARTITA – «Noi siamo stati superlativi agara, 40 minuti benissimo nella gestione. Poi non siamo riusciti a mantenerlo perché loro hanno altre qualità e caratteristiche. Sono venuti a pressarci a tutto campo in maniera incredibile. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare quando rimane spazio a campo aperto. Ma ècon questa pressione asfissiante».– «L’ho richiamato perché avevamo impostato la partita per farli arrivare in ritardo sui terzini, ma stasera loro sono venuti altissimi. Quindi avevamo bisogno degli esterni che andassero vicino alla punta. Lo volevo più in mezzo campo e nel secondo tempo l’ha fatto meglio e ha questa qualità di saltare l’uomo, concludere, imbucare che è ...

