Sabotaggio del Nord Stream, la Russia: 'Non abbiamo i dati per dire che sia opera degli 007 occidentali' (Di sabato 1 ottobre 2022) Nord Stream, chi è stato l'autore del Sabotaggio o dell'attentato? Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha affermato che la Federazione Russa 'non dispone di informazioni' ... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022), chi è stato l'autore delo dell'attentato? Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ha affermato che la Federazione Russa 'non dispone di informazioni' ...

