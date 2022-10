Napoli | staffetta d’oro tra Simeone e Raspadori

(Di sabato 1 ottobre 2022)in casa, Spalletti ha annunciato in conferenza chesi divideranno i 90?in casa, Spalletti ha annunciato in conferenza chesi divideranno i 90?. I due attaccanti sono in un ottimo momento di forma e anche dalla panchina possono essere letali in zona gol. Avanti l’italiano nelle gerarchie, mentre il Cholito parte dietro ma ha voglia di farsi notare e contro il Milan ha regalato i tre punti. Nasce il gol sharing scrive il Corriere dello Sport, per laazzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Staffetta d'oro tra #Raspadori e #Simeone ?? - lucillalilla : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??Ancora #Mou ??#Napoli, una staffetta d'oro tra #Simeone e #Raspadori ??#M… - AlexAlioscia7 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ??Ancora #Mou ??#Napoli, una staffetta d'oro tra #Simeone e #Raspadori ??#M… - tuttonapoli : Le probabili formazioni di Napoli-Torino: staffetta a destra e solito ballottaggio per la punta - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli-Torino, staffetta annunciata tra Simeone e Raspadori: l'argentino è in pole -

AreaNapoli.it

Sul 'Corriere dello Sport' l'apertura è dedicata anche aldi Luciano Spalletti e alla 'd'oro' tra Simeone e Raspadori, in attesa del rientro di Osimhen. Gli azzurri ospitano il ...PROBABILI FORMAZIONITORINO/ Diretta tv, gioca Simeone o Raspadori LE SCELTE DI MOURINHO ... con Belotti eventualmente pronto allaper uno spezzone nel secondo tempo; anche in difesa ... PRIMA PAGINA CORRIERE - Napoli, staffetta d'oro Simeone-Raspadori. Messi, altri 30 milioni Staffetta d’oro in casa Napoli, Spalletti ha annunciato in conferenza che Simeone e Raspadori si divideranno i 90' Staffetta d’oro in casa Napoli, Spalletti ha annunciato in conferenza che Simeone e R ...Spalletti senza Osimhen infortunato e probabilmente di Politano e Lozano, almeno per quanto riguarda l'undici titolare. TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli apre il turno di Serie ...