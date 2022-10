Milan, brutte notizie per Pioli: escono in tre per infortunio (Di sabato 1 ottobre 2022) La squadra di Stefano Pioli dovrà affrontare un gran numero di partite nel giro di poco tempo e nel frattempo arrivano brutte notizie per i tifosi rossoneri. Nel corso del match tra Empoli e Milan, che si sta svolgendo in questi istanti allo Stadio Carlo Castellani, hanno lasciato anzitempo il campo a causa di un infortunio Alexis Saelemaekers, Davide Calabria e Simon Kjaer. Milan InfortuniIl terzino destro è uscito in barella, con gli occhi lucidi ed una borsa di ghiaccio sulla coscia. Le condizioni dei tre giocatori verranno valutati nei prossimi giorni in vista del match che i rossoneri affronteranno contro il Chelsea in Champions League. Piove sul bagnato per Stefano Pioli che deve già fare già i conti con le assenze di Maignan, Theo Hernandez e Origi, oltre ... Leggi su rompipallone (Di sabato 1 ottobre 2022) La squadra di Stefanodovrà affrontare un gran numero di partite nel giro di poco tempo e nel frattempo arrivanoper i tifosi rossoneri. Nel corso del match tra Empoli e, che si sta svolgendo in questi istanti allo Stadio Carlo Castellani, hanno lasciato anzitempo il campo a causa di unAlexis Saelemaekers, Davide Calabria e Simon Kjaer.InfortuniIl terzino destro è uscito in barella, con gli occhi lucidi ed una borsa di ghiaccio sulla coscia. Le condizioni dei tre giocatori verranno valutati nei prossimi giorni in vista del match che i rossoneri affronteranno contro il Chelsea in Champions League. Piove sul bagnato per Stefanoche deve già fare già i conti con le assenze di Maignan, Theo Hernandez e Origi, oltre ...

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH – Doppio infortunio nel #Milan: stop e cambio per #Calabria e non solo ? - SOSFanta : ?? FLASH – Doppio infortunio nel #Milan: stop e cambio per #Calabria e non solo ? - SempreMilanit : ?? Brutte notizie #SempreMilan #Milan - Ghiottoenrico : Pensavo che le volate più brutte del wt fossero quelle di Taco VanderHoorn. Poi ho visto Milan al #CRORace - sportli26181512 : Empoli-Milan, le probabili formazioni: Rebic recuperato e va in panchina: Brutte notizie per Zanetti che rischia di… -