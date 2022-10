LIVE F1 | GP Singapore 2022 in DIRETTA | duello Verstappen-Leclerc già in Q1 su pista umida

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13alza l’asticella in 1’54?222, precedendo le Red Bull die Perez per meno di due decimi. A breve alcuni team di seconda fascia potrebbero provare l’azzardo delle gomme d’asciutto… 15.11 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:54.395 1 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.294 1 3 CharlesFerrari+0.659 1 4 Carlos SAINZ Ferrari+0.684 1 5 George RUSSELL Mercedes+1.447 1 6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.666 1 7 Lando NORRIS McLaren+2.307 1 8 Lance STROLL Aston Martin+2.602 1 9 Pierre GASLY AlphaTauri+2.693 1 10 Esteban OCON Alpine+2.814 1 11 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.014 1 12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.344 1 13 Fernando ALONSO Alpine+3.514 1 14 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+4.282 1 15 Alexander ALBON ...