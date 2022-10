Juric: «Abbiamo fatto possesso e gioco, ma abbiamo avuto poca attenzione» (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tecnico del Torino, Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta rimediata in casa del Napoli «C’è stata poca attenzione. Loro con grandissima forza hanno saputo approfittare, poi abbiamo fatto bene, ma abbiamo avuto poca attenzione all’inizio e questo è stato penalizzante» La pressione del Napoli vi ha creato difficoltà «A livello di possesso e di muovere palla abbiamo fatto molto meglio di loro, non mi sembrava che noi fossimo in difficoltà, ho visto solo poca attenzione ai particolari. Adesso dobbiamo alzare sicuramente il livello di difficoltà di attenzione di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Il tecnico del Torino,, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta rimediata in casa del Napoli «C’è stata. Loro con grandissima forza hanno saputo approfittare, poibene, maall’inizio e questo è stato penalizzante» La pressione del Napoli vi ha creato difficoltà «A livello die di muovere pallamolto meglio di loro, non mi sembrava che noi fossimo in difficoltà, ho visto soloai particolari. Adesso dobbiamo alzare sicuramente il livello di difficoltà didi ...

