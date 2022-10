Inter - Roma 1 - 2, Inzaghi sempre più in bilico: 'Fa male' - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di sabato 1 ottobre 2022) Peggior avvio dal 2011, il tecnico nerazzurro sempre più in dubbio: la sfida col Barcellona potrebbe essere decisiva. Mancini: 'Eravamo ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Peggior avvio dal 2011, il tecnico nerazzurropiù in dubbio: la sfida col Barcellona potrebbe essere decisiva. Mancini: 'Eravamo ...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - AliprandiJacopo : Assist contro la Juventus. Gol contro l’Inter. Un messaggio al suo passato e a chi non ha creduto in lui.… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - sportli26181512 : Inter-Roma, le pagelle: Smalling leader, 7,5. Skriniar poco reattivo: 5: Inter-Roma, le pagelle: Smalling leader, 7… - Lopez92Paul : RT @sololaromait: Sorpresa! ?? @PauDybala_JR e @ChrisSmalling la ribaltano: termina 1-2 per la Roma contro l’Inter! DAJE! ???? #ASRoma #Seri… -