F1, Laurent Mekies: “La Ferrari ha lavorato bene, qualifiche difficili da gestire” (Di sabato 1 ottobre 2022) Non sono state delle qualifiche facili da gestire e interpretare a Singapore, sede del 17° round del Mondiale 2022 di F1, per i team. Il time-attack è andato in scena in condizioni di pista umida e l’asfalto non si è asciugato nei tempi che ci si sarebbe aspettati. Nei fatti, tutti hanno rischiato non poco nella Q3 con le slick. Era richiesta grande capacità di adattamento e la Ferrari ha centrato il proprio obiettivo, vista la pole-position con il monegasco Charles Leclerc a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Grave errore da parte della Red Bull con Max Verstappen, visto il rischio di rimanere senza benzina che l’olandese ha corso. Ciò l’ha costretto ad abortire il proprio tentativo, nonostante fosse lanciato verso la p.1, e a concludere in ottava piazza. Di tutto questo ha ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Non sono state dellefacili dae interpretare a Singapore, sede del 17° round del Mondiale 2022 di F1, per i team. Il time-attack è andato in scena in condizioni di pista umida e l’asfalto non si è asciugato nei tempi che ci si sarebbe aspettati. Nei fatti, tutti hanno rischiato non poco nella Q3 con le slick. Era richiesta grande capacità di adattamento e laha centrato il proprio obiettivo, vista la pole-position con il monegasco Charles Leclerc a precedere il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes). Grave errore da parte della Red Bull con Max Verstappen, visto il rischio di rimanere senza benzina che l’olandese ha corso. Ciò l’ha costretto ad abortire il proprio tentativo, nonostante fosse lanciato verso la p.1, e a concludere in ottava piazza. Di tutto questo ha ...

