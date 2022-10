F1, Kevin Magnussen: “La posizione di partenza supera le nostre aspettative; gran lavoro del team” (Di sabato 1 ottobre 2022) Le prove libere non sono andate esattamente come previsto per Kevin Magnussen al gran Premio di Singapore 2022 di Formula 1, ma quel che conta è dare il meglio nelle qualifiche e così è accaduto per il danese. Nonostante le condizioni incerte e, dunque, una sessione complicata, Magnussen ha conquistato una positiva nona posizione di partenza, in un circuito dove conta molto partire quanto più avanti possibile in griglia. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Haas rilasciate alla stampa al termine delle qualifiche: “Il weekend, sinora, è stato positivo ma non del tutto; sta di fatto che la posizione di partenza conquistata oggi supera le nostre aspettative, ed è un risultato importante, conta ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Le prove libere non sono andate esattamente come previsto peralPremio di Singapore 2022 di Formula 1, ma quel che conta è dare il meglio nelle qualifiche e così è accaduto per il danese. Nonostante le condizioni incerte e, dunque, una sessione complicata,ha conquistato una positiva nonadi, in un circuito dove conta molto partire quanto più avanti possibile in griglia. Di seguito, le dichiarazioni del pilota della Haas rilasciate alla stampa al termine delle qualifiche: “Il weekend, sinora, è stato positivo ma non del tutto; sta di fatto che ladiconquistata oggile, ed è un risultato importante, conta ...

