Anguissa: «Doppietta merito dei miei compagni, vogliamo vincere il più possibile»

Le parole del centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa ha parlato a DAZN dopo Napoli-Torino. PARTITA – «Sono felice sia per il risultato in una partita difficile, sia per i miei compagni. Il merito è loro per i miei due gol». Doppietta – «È bello e importante ma io penso al mio ruolo in campo, conta che la squadra vinca. La mia famiglia ha sempre creduto in me. La dedica dell'esultanza è per loro». OBIETTIVO – «Pensiamo una partita alla volta, vogliamo vincere più partite possibili». L'articolo proviene da Calcio News 24.

