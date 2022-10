Anche il container è sostenibile e sceglierà la barca a vela (Di sabato 1 ottobre 2022) Anche i container finiranno per fare downshifting e sceglieranno la barca a vela, d’altra parte la transizione non risparmia certo questi totem del mondo piatto, che quando si muovono attraverso i continenti generano il 3 per cento delle emissioni CO2. Le agenzie delle Nazioni Unite hanno imposto alle compagnie marittime di scalare la marcia, di abbattere i numeri: meno 40 per cento di emissioni entro il 2030, meno 70 per cento entro il 2050. Nei prossimi anni le navi cargo dovranno trovare sistemi alternativi ai motori diesel, e così sono arrivate le startup con le loro visioni: facciamo come una volta, andiamo a vela. Il Guardian l’ha definita una piccola utopia, il fatto di rimpiazzare i motori delle enormi portacontainer con alberi e vele, ma i siti specializzati in design sono pieni di render e prototipi che ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022)i container finiranno per fare downshifting e sceglieranno la, d’altra parte la transizione non risparmia certo questi totem del mondo piatto, che quando si muovono attraverso i continenti generano il 3 per cento delle emissioni CO2. Le agenzie delle Nazioni Unite hanno imposto alle compagnie marittime di scalare la marcia, di abbattere i numeri: meno 40 per cento di emissioni entro il 2030, meno 70 per cento entro il 2050. Nei prossimi anni le navi cargo dovranno trovare sistemi alternativi ai motori diesel, e così sono arrivate le startup con le loro visioni: facciamo come una volta, andiamo a. Il Guardian l’ha definita una piccola utopia, il fatto di rimpiazzare i motori delle enormi portacontainer con alberi e vele, ma i siti specializzati in design sono pieni di render e prototipi che ...

CordioliMirco : RT @SalazarYulia: @GiorgiaMeloni @CARLA78120656 Si ma non usare le tasse degli italiani per fornire di armi gli Ucraini, quando ci sono anc… - EnzoCare2 : RT @SalazarYulia: @GiorgiaMeloni @CARLA78120656 Si ma non usare le tasse degli italiani per fornire di armi gli Ucraini, quando ci sono anc… - rita_ciciulla : RT @SalazarYulia: @GiorgiaMeloni @CARLA78120656 Si ma non usare le tasse degli italiani per fornire di armi gli Ucraini, quando ci sono anc… - SalazarYulia : @GiorgiaMeloni @CARLA78120656 Si ma non usare le tasse degli italiani per fornire di armi gli Ucraini, quando ci so… - FreniCarlo : @AlexBazzaro Perchè loro sono 'virtuosi'... Noi che siamo 'cazzari' abbiamo ancora terremotati nei container e mand… -

Anticipazioni Viola come il mare, seconda puntata: colpo di scena, come reagirà ora Francesco Anche lui, purtroppo, non ha avuto un'infanzia facilissima e ... È proprio per questo motivo che - durante la sua ricerca - arriva in ... In un container, così, incontra Farah ed, andando letteralmente ... Il dolore di Tatiana: Il mio Serhi torturato dai russi. Anche per lui riavremo Kherson ... anche tra gli alleati occidentali, ritenevano quasi impossibile, ... Ma un dato è certo: all'annessione formale sbandierata da Mosca ... i dormitori situati in robusti container interrati vengono dotati ... lui, purtroppo, non ha avuto un'infanzia facilissima e ...proprio per questo motivo che - durante la sua ricerca - arriva in ... In un, così, incontra Farah ed, andando letteralmente ......tra gli alleati occidentali, ritenevano quasi impossibile, ... Ma un datocerto: all'annessione formale sbandierata da Mosca ... i dormitori situati in robustiinterrati vengono dotati ...