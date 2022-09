Rosy Bindi chiede lo scioglimento del Pd: «Il Congresso? Sarebbe accanimento terapeutico» (Di venerdì 30 settembre 2022) Rosy Bindi, ex presidente del Partito Democratico dal 2009 al 2013 oltre che ministra della Salute, chiede lo scioglimento del Pd. E dice che un altro Congresso con la corsa al segretario Sarebbe un accanimento terapeutico. Bindi ha firmato un appello insieme ad altre venti personalità del mondo cattolico. Tra cui Domenico De Masi e Tomaso Montanari. E dice che la sconfitta alle elezioni parte da lontano: «Non c’è stata condivisione di un progetto politico che unisse ai valori del nostro campo la cultura di governo. E che sapesse interpretare l’esigenza di un radicale cambiamento che la situazione impone. Il Pd ha preferito rimanere al governo anche in momenti in cui Sarebbe stato meglio andare a votare…». Lo ha fatto ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022), ex presidente del Partito Democratico dal 2009 al 2013 oltre che ministra della Salute,lodel Pd. E dice che un altrocon la corsa al segretariounha firmato un appello insieme ad altre venti personalità del mondo cattolico. Tra cui Domenico De Masi e Tomaso Montanari. E dice che la sconfitta alle elezioni parte da lontano: «Non c’è stata condivisione di un progetto politico che unisse ai valori del nostro campo la cultura di governo. E che sapesse interpretare l’esigenza di un radicale cambiamento che la situazione impone. Il Pd ha preferito rimanere al governo anche in momenti in cuistato meglio andare a votare…». Lo ha fatto ...

PiazzapulitaLA7 : ++ Io credo il PD dovrebbe avere una sorta di coraggio di scioglimento ++ Rosy Bindi, ex Presidente e fondatrice de… - LaStampa : Rosy Bindi: “Il congresso è accanimento terapeutico, i dem vadano verso lo scioglimento” - PiazzapulitaLA7 : Il Partito Democratico sta affrontando la crisi più profonda della sua storia. Ne abbiamo parlato con lo scrittore… - meltinpoz : RT @FraPrincipess_: Mi pare che, come è accaduto spesso ultimamente, l’unica che abbia centrato il punto sia Rosy Bindi. - iBukk : RT @PiazzapulitaLA7: ++ Io credo il PD dovrebbe avere una sorta di coraggio di scioglimento ++ Rosy Bindi, ex Presidente e fondatrice del P… -