Nord Stream | il giallo del quarto tubo Sospetto pesantissimo di Fabbri

(Di venerdì 30 settembre 2022) C'è un aspetto poco considerato della vicenda legata ai gasdottiche riforniscono ilEuropa e soprattutto la Germania. L'Ucraina accusa apertamente la Russia che avrebbe volontariamente sabotato le infrastrutture provocando perdite ed esplosioni di gas per mettere all'angolo l'Europa, che sta cercando fonti alternative (ma anche costose) alle forniture di Mosca. I russi parlano invece di attacchi occidentali. Più neutri i commenti di Europa e Usa. In questo contesto, il linguaggio diplomatico va "decrittato" con attenzione. "È interessante la cautela, che è molto maliziosa, delle cancellerie europee nell'attribuire ufficialmente delle colpe" gli attacchi, spiega l'esperto di geopolitica Dario, intervenuto venerdì 30 settembre a Omnibus, su La7. Per il direttore di Domino ava considerato ...

Agenzia_Ansa : Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e… - Agenzia_Ansa : Nord Stream, la Russia 'ha materiale che indica il coinvolgimento dell'Occidente' nel sabotaggio degli oleodotti. L… - Corriere : ?? Molti esperti hanno subito pensato al Cremlino. Ma c’è chi chiede: perché Putin dovrebbe sabotare una sua struttu… - Travagliato : @lucianocapone E non sono stati i Russi a danneggiare gravemente il Nord Stream 1 e 2. Capisco che tu debba scriver… - Tomas1374 : RT @LaStampa: Nord Stream, a chi conviene il boicottaggio del gasdotto? La mistificazione russa contro l’Occidente. Nuvola di metano senza… -

Una grande nuvola di gas sopra i cieli di Svezia e Norvegia. E' l'ultimo allarme che arriva in conseguenza delle esplosioni nei due gasdottisul Mar Baltico, principale via di trasporto del potente gas serra metano che dalla Russia arriva in Europa. Si tratta di una nuvola venti volte più potente del Co2, che può provocare ...12.12 N.,nube metano su Norvegia,Svezia Una "grande nuvola" di gas su Norvegia e Svezia,dopo il danneggiamento di1 e 2. Secondo un climatologo dell'istituto norvegese Nilu,sono 40mila le tonnellate di metano rilasciate dopo il sospetto sabotaggio. "Il doppio delle emissioni annue norvegesi di gas e ...I tre squarci che hanno inspiegabilmente interessato i gasdotti Nord Stream 1 e 2 avranno (o meglio, stanno già avendo), delle conseguenze disastrose per il clima e l'ambiente. Il sabotaggio, secondo ...