Ligue 1 2022/2023: il Marsiglia di Tudor non si ferma più, tris all'Angers e primo posto

E' un Marsiglia da sogno quello targato Igor Tudor. Il tecnico croato, ingaggiato dall'OM dopo l'ottima annata al Verona, conferma quanto di buono fatto vedere in Italia anche in Ligue 1, dove dopo nove giornate si trova almeno per una notte da solo al primo posto del campionato francese, a quota 23 punti frutto di sette vittorie e due pareggi. Ancora imbattuta, la squadra della Costa Blu ha avuto vita facile in casa dell'Angers, battuto con un secco 0-3 frutto dei gol di Clauss nel primo tempo e poi Suarez e l'ex conoscenza della Serie A Gerson nella ripresa. In attesa del Psg, che non avrà vita facile contro il Nizza, nuovamente al primo posto il Marsiglia che con tanti ex Serie A e un gioco aggressivo e sopra ...

