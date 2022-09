Grande Fratello Vip, chi è finito in nomination ieri sera? (Di venerdì 30 settembre 2022) Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7? Prima delle nomination, Alfonso Signorini ha letto l’esito del televoto aperto lunedì, che vedeva sei concorrenti giocarsi il titolo di concorrente preferito del pubblico e, di conseguenza, l’immunità. La più votata è stata Antonella Fiordelisi, che si conferma così una delle inquiline rivelazione di quest’anno, nonostante una prima puntata tutta da dimenticare. Non hanno preso parte alle nomination di ieri i preferiti della casa, dopo il voto segreto dei concorrenti ufficiali di questa settima edizione. Gli immuni sono: Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Salatino tra gli uomini, mentre Wilma Goich, Carolina Marconi, Ginevra ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 settembre 2022) Chi èinnella puntata didelVip 7? Prima delle, Alfonso Signorini ha letto l’esito del televoto aperto lunedì, che vedeva sei concorrenti giocarsi il titolo di concorrente preferito del pubblico e, di conseguenza, l’immunità. La più votata è stata Antonella Fiordelisi, che si conferma così una delle inquiline rivelazione di quest’anno, nonostante una prima puntata tutta da dimenticare. Non hanno preso parte alledii preferiti della casa, dopo il voto segreto dei concorrenti ufficiali di questa settima edizione. Gli immuni sono: Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Salatino tra gli uomini, mentre Wilma Goich, Carolina Marconi, Ginevra ...

