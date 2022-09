Ferrara contro Cassano: “Taci, Maradona non ti avrebbe voluto” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Ciro Ferrara in tackle su Antonio Cassano. L’ex difensore di Napoli e Juventus non ha gradito le dichiarazioni di Fantantonio. Secondo Cassano, Diego Armando Maradona nella sua avventura con la maglia del Napoli ha vinto uno scudetto – il primo – trascinando una squadra di ”scappati di casa”. “Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio”, scrive Ferrara su Instagram. “Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Ciroin tackle su Antonio. L’ex difensore di Napoli e Juventus non ha gradito le dichiarazioni di Fantantonio. Secondo, Diego Armandonella sua avventura con la maglia del Napoli ha vinto uno scudetto – il primo – trascinando una squadra di ”scappati di casa”. “Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon., che è meglio”, scrivesu Instagram. “Diego nonmainel suo spogliatoio un “fenomeno” come te. Firmato: nu scappat ‘e casa”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Adnkronos : #Ferrara contro #Cassano: “Taci, è meglio”. - fisco24_info : Ferrara contro Cassano: 'Taci, Maradona non ti avrebbe voluto': (Adnkronos) - Nel mirino le dichiarazioni sullo scu… - ledicoladelsud : Ferrara contro Cassano: “Taci, Maradona non ti avrebbe voluto” - italiaserait : Ferrara contro Cassano: “Taci, Maradona non ti avrebbe voluto” - marinelli_franz : RT @Cisl_ER: #Ferrara Processo contro il #caporalato, Cisl ER ammessa come parte civile. @filippopieri :???“Piaga da estirpare, anche la nos… -

Genoa, Blessin: 'La Spal è una squadra che in casa gioca bene' Domani torna in campo il Genoa che giocherà a Ferrara contro la Spal ma con tantissimi tifosi al seguito della squadra rossoblù. Il tecnico Blessin presenta il difficile match del "Mazza" : "Ho il cuore diviso a metà visto che avevo tanti ... Ferrara, polizia denuncia persona per tentato furto Il reo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ammetteva le ...misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (FVO) con divieto di ritorno nel Comune di Ferrara ... Adnkronos Genoa, Blessin: “La Spal è una squadra che in casa gioca bene” La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ... QUI PEGLI: penultimo allenamento per il Genoa Meno due alla trasferta di Ferrara per il Genoa, dove giocherà contro la Spal una gara molto importante per restare nelle posizioni alte della classifica di Serie B. Dopo il riscaldamento, mister Bles ... Domani torna in campo il Genoa che giocherà ala Spal ma con tantissimi tifosi al seguito della squadra rossoblù. Il tecnico Blessin presenta il difficile match del "Mazza" : "Ho il cuore diviso a metà visto che avevo tanti ...Il reo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reatiil patrimonio, ammetteva le ...misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio (FVO) con divieto di ritorno nel Comune di... Ferrara contro Cassano: "Taci, Maradona non ti avrebbe voluto" La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Meno due alla trasferta di Ferrara per il Genoa, dove giocherà contro la Spal una gara molto importante per restare nelle posizioni alte della classifica di Serie B. Dopo il riscaldamento, mister Bles ...