E’ requiem per l’app Immuni? Da settimane non dà segni di vita (e a nessuno interessa) (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set — App Immuni, un nome che periodicamente emerge dalle nebbie dell’oblio e del ridicolo nel quale è stato confinato fin dalla sua nascita, suscitando ondate di ilarità generale. «Oh ma l’app Immuni?», ogni tanto qualcuno se ne ricorda, e giù risate sulle piattaforme social. Uno dei flop più riusciti della gestione pandemica firmata Arcuri, assieme agli hub vaccinali, le «primule», i banchi a rotelle dell’Azzolina e i carichi di mascherine non a norma. Ridiamo per non piangere, visto quanto sono costate agli italiani. l’app Immuni non è “morta”? Un’app di tracciamento contatti nata in seno a polemiche riguardanti la privacy e accolta malissimo dalla cittadinanza italiana: per essere di una qualche utilità avrebbero dovuto scaricarla in almeno 36 milioni, in quasi 3 anni non siamo arrivati ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set — App, un nome che periodicamente emerge dalle nebbie dell’oblio e del ridicolo nel quale è stato confinato fin dalla sua nascita, suscitando ondate di ilarità generale. «Oh ma?», ogni tanto qualcuno se ne ricorda, e giù risate sulle piattaforme social. Uno dei flop più riusciti della gestione pandemica firmata Arcuri, assieme agli hub vaccinali, le «primule», i banchi a rotelle dell’Azzolina e i carichi di mascherine non a norma. Ridiamo per non piangere, visto quanto sono costate agli italiani.non è “morta”? Un’app di tracciamento contatti nata in seno a polemiche riguardanti la privacy e accolta malissimo dalla cittadinanza italiana: per essere di una qualche utilità avrebbero dovuto scaricarla in almeno 36 milioni, in quasi 3 anni non siamo arrivati ...

IlPrimatoN : Voi ve ne ricordavate? - beyourselfchula : alfiosama: “Il Dies Irae del Requiem è nato per un puro caso. A volte le cose capitano per caso. O forse no. Il cas… - EmiliaUA : @GiacomoConsalez È una guerra persa. Non sono in grado di generare ragionamenti basici. Hanno distrutto loro i già… - infoitscienza : A Plague Tale: Requiem, trailer della storia per l'atteso sequel - infoitscienza : A Plague Tale Requiem: preordine per PS5 a prezzo scontato disponibile tramite eBay -