De Rossi | «Pronto per allenare | manca solo la squadra»

(Di venerdì 30 settembre 2022) Daniele Deha parlato del suo possibile futuro in panchina da allenatore: le dichiarazioni dell’ex centrocampista Daniele De, a Stasera c’è Cattelan, ha parlato del suo possibile futuro. LE PAROLE – «Io sto bene in Nazionale ma se dovesse arrivare un’occasione il mio staff c’è già ed èun piccolo dettaglio come la, ma arriverà anche quella». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Daniele De Rossi è stato ospite della trasmissione "Stasera c'è Cattelan" parlando così del possibile futuro: "Io sto bene in Nazionale ma se dovesse arrivare un'occasione ho già lo staff pronto. Ho molta voglia di allenare. Sono andato in Nazionale per imparare da uno dei migliori. Manca solo il dettaglio della squadra, arriverà".