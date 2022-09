Gerry55786312 : RT @TatiUdaci: Affari all'ucraina)) Sindaco del polacco Przemysl Wojciech Bakun si lamenta: “La gente ogni giorno fa la fila davanti all'a… - stefanoferd : @PaoloBorg @Arakkun @Limbolimbo18 Ma quale ragionamento serve quando 3 senatori Usa scrivono una lettera minatori a… - IosonoScala : Molti profili filo-ucraini di sx che nei loro tw... Dichiarano di essere dalla parte dell'Ucraina... All'epoca addi… - TatiUdaci : Affari all'ucraina)) Sindaco del polacco Przemysl Wojciech Bakun si lamenta: “La gente ogni giorno fa la fila dava… - Luxgraph : Cateno De Luca al 24,5%. «E adesso sindaco di Taormina» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… -

TeleIschia

Il momento è molto delicato, crisi energetica, guerra in, tensioni sociali, e richiede il ...Comunale di Bologna nelle liste del Partito Democratico a sostegno della rielezione del...... secondo quanto ha riferito ilin esilio Ivan Fedorov, e un nuovo bombardamento russo ha ... Vladimir Putin, per discutere delle prospettive di risoluzione della crisi. "Non sono ... Ucraina: sindaco, 'russi bombardano Kramatorsk, 10 feriti' – Teleischia Kramatorsk, 29 set. (Adnkronos) - "L'esercito russo ha lanciato quattro attacchi missilistici su Kramatorsk". Lo ha scritto su Telegram il sindaco della città Oleksandr Honcharenko, aggiungendo ...Il presidente turco: «Non sono pessimista, ma sarebbe ingenuo aspettarsi un esito positivo subito. I referendum in quattro città ucraine creano problemi».