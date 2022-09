Presidente della Consulta delle Elette: “Difficile quantificare casi di violenza di genere” (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Consigliera Comunale e Presidente della Consulta delle Elette Anna Maria Maisto “Diventa sempre Difficile quantificare i casi di violenza di genere, in quanto spesso le donne violentate e maltrattate non hanno la forza di denunciare poiché accanto alla violenza fisica quella psicologica rende inerti, terrorizzati.Secondo l’ultimo report del Ministero degli Interni, dal 1 gennaio al 18 settembre 2022 sono stati commessi 211 omicidi di cui 78 vittime sono donne. Di queste vittime ben 68 sono state uccise in ambito familiare/affettivo e 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.A Spinea, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampaConsigliera Comunale eAnna Maria Maisto “Diventa sempredidi, in quanto spesso le donne violentate e maltrattate non hanno la forza di denunciare poiché accanto allafisica quella psicologica rende inerti, terrorizzati.Secondo l’ultimo report del Ministero degli Interni, dal 1 gennaio al 18 settembre 2022 sono stati commessi 211 omicidi di cui 78 vittime sono donne. Di queste vittime ben 68 sono state uccise in ambito familiare/affettivo e 41 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner.A Spinea, ...

