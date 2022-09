Pa e smart working, Carlomagno (Flp): “Più efficienza, no a dietrofront” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il lavoro da remoto in tutte le sue forme (lavoro agile, telelavoro, coworking) non è solo un importante fattore di conciliazione vita lavoro, ma è soprattutto uno strumento per modernizzare le nostre Amministrazioni, i loro modelli organizzativi, la loro capacità di rispondere alle richieste del sistema Paese”. Ad affermarlo è Marco Carlomagno, segretario generale della Flp (Federazione Lavoratori Pubblici e delle Funzioni Pubbliche), replicando con l’Adnkronos a chi, invece, lamenta una presunta maggiore burocratizzazione della Pa o una minore efficienza. “Ora si tratta di non disperdere questa esperienza, ma di renderla coerente, diffusa e con una visione a regime” sostiene il sindacalista. “Tornare indietro, come pure parzialmente è avvenuto in questi mesi, a seguito delle iniziative discutibili del ministro ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il lavoro da remoto in tutte le sue forme (lavoro agile, telelavoro, co) non è solo un importante fattore di conciliazione vita lavoro, ma è soprattutto uno strumento per modernizzare le nostre Amministrazioni, i loro modelli organizzativi, la loro capacità di rispondere alle richieste del sistema Paese”. Ad affermarlo è Marco, segretario generale della Flp (Federazione Lavoratori Pubblici e delle Funzioni Pubbliche), replicando con l’Adnkronos a chi, invece, lamenta una presunta maggiore burocratizzazione della Pa o una minore. “Ora si tratta di non disperdere questa esperienza, ma di renderla coerente, diffusa e con una visione a regime” sostiene il sindacalista. “Tornare indietro, come pure parzialmente è avvenuto in questi mesi, a seguito delle iniziative discutibili del ministro ...

