Nagelsmann: «Non sono il responsabile di tutto e nemmeno i giocatori, il calcio è un gioco di squadra» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann si difende dalle critiche per il pessimo inizio della squadra in Bundesliga, in conferenza stampa. “Prendo molto sul serio le critiche costruttive. Sento molte responsabilità e investo molto tempo nel mio lavoro. Non sono responsabile di tutto e nemmeno i giocatori. Questo è un gioco di squadra. È sempre importante mettere in discussione tutto, anche se stessi. Ho rivisto tutte le partite durante la sosta e ho fatto molte analisi. Ne abbiamo parlato con la squadra e sono fiducioso che faremo una buona partita”. Nagelsmann ha difeso Mané e Kimmich, due dei più criticati in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) L’allenatore del Bayern Monaco, Juliansi difende dalle critiche per il pessimo inizio dellain Bundesliga, in conferenza stampa. “Prendo molto sul serio le critiche costruttive. Sento molte responsabilità e investo molto tempo nel mio lavoro. Nondi. Questo è undi. È sempre importante mettere in discussione, anche se stessi. Ho rivisto tutte le partite durante la sosta e ho fatto molte analisi. Ne abbiamo parlato con lafiducioso che faremo una buona partita”.ha difeso Mané e Kimmich, due dei più criticati in ...

napolista : #Nagelsmann: «Non sono il responsabile di tutto e nemmeno i giocatori, il calcio è un gioco di squadra» In confere… - sportface2016 : #Bayern, #Nagelsmann: “Mai pensato di dimettermi, non ho paura' - SadStoks : @tommcherubini Però secondo me a lui Alvaro non lo fa impazzire, vero che lui il falso nove l'ha usato veramente po… - sportnotizie24 : #BayernMonaco-#Leverkusen, le probabili formazioni: #Nagelsmann non può sbagliare - francescocasu : @giuventinaa_ Peccato che uno non abbia mai giocato nel Chelsea, uno faccia più danni della grandine nel peggio Bay… -