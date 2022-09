Maria Sole Ferrieri Caputi riscrive la storia: domenica dirigerà la prima partita in Serie A (Di giovedì 29 settembre 2022) L’antipasto era arrivato nel dicembre dello scorso anno, quando fu chiamata a dirigere – la prima donna nella storia del calcio italiano – la partita di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. Poi l’annuncio, da parte dell’AIA, del suo inserimento all’interno dell’elenco degli arbitri che ruotano tra Serie A e Serie B a cui è seguita la sua scelta come “quarto ufficiale” per la gara tra Monza e Udinese giocata lo scorso 26 agosto. Una lunga rincorsa ad abbattere i classici cliché del mondo del calcio (soprattutto italiano) che vedrà la sua consacrazione domenica pomeriggio al Mapei Stadium. Perché Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per dirigere il match delle 15 tra Sassuolo e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) L’antipasto era arrivato nel dicembre dello scorso anno, quando fu chiamata a dirigere – ladonna nelladel calcio italiano – ladi Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella. Poi l’annuncio, da parte dell’AIA, del suo inserimento all’interno dell’elenco degli arbitri che ruotano traA eB a cui è seguita la sua scelta come “quarto ufficiale” per la gara tra Monza e Udinese giocata lo scorso 26 agosto. Una lunga rincorsa ad abbattere i classici cliché del mondo del calcio (soprattutto italiano) che vedrà la sua consacrazionepomeriggio al Mapei Stadium. Perchéè stata designata per dirigere il match delle 15 tra Sassuolo e ...

