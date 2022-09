L'occidente migliore è fuori dall'occidente (Di giovedì 29 settembre 2022) L’occidente migliore è fuori dall’occidente. Nelle giovani iraniane che liberano i capelli e vengono assassinate per questo. L’Europa migliore è fuori dall’Europa. Nei giovani ucraini che ne sventolano la bandiera. O in una giovane pakistana che le è arrivata dentro e viene assassinata dai suoi – i suoi… Per capire chi siamo, o almeno chi non siamo, chi non siamo più, bisogna guardare a chi non è ancora come noi, e immagina che noi siamo come lei ci immagina. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 settembre 2022) L’. Nelle giovani iraniane che liberano i capelli e vengono assassinate per questo. L’Europa’Europa. Nei giovani ucraini che ne sventolano la bandiera. O in una giovane pakistana che le è arrivata dentro e viene assassinata dai suoi – i suoi… Per capire chi siamo, o almeno chi non siamo, chi non siamo più, bisogna guardare a chi non è ancora come noi, e immagina che noi siamo come lei ci immagina.

giaffa86 : @robyzebele @MentoreSiesto @DiegoFusaro Perché riteniamo che l’Italia sia un paese nettamente e sotto ogni aspetto… - BobToney1965 : RT @CGzibordi: oggi l'indice di borsa italiano, MIB40 è il migliore del mondo, unico che guadagna in occidente i BTP invece no.... -2,6%… - CGzibordi : oggi l'indice di borsa italiano, MIB40 è il migliore del mondo, unico che guadagna in occidente i BTP invece no...… - Sakurauchi_Hime : RT @SamuraiOniro: L'Occidente è una cloaca già da tempo. Sono decenni che i giovani preferiscono sballarsi (sabato disco) e cercano di fugg… - frank1982T : @Flyingteacher67 @nemboc @RagazzidiTehran @FrancoLaratta Non è che nel civile occidente le donne vivano una conduzi… -

Nord Stream, chi l'ha devastato Essa ha sempre sostenuto che l'interruzione di quell'esportazione sarebbe la migliore sanzione ... La verità nuda e cruda sugli aiuti militari dell'Occidente a Kiev è nei numeri: finora, per difendere l'... Intervista a Gianni Cuperlo: 'Non basta cambiare Letta, il Pd va rifondato' Ora è l'Occidente a vedere stringersi un cappio attorno al collo da un fronte che aggrega ... di milioni di donne, uomini, giovani, rendendoli orfani di un "noi" e lasciandoli in balia al migliore ... Il Foglio L'occidente migliore è fuori dall'occidente L’Europa migliore è nelle giovani iraniane che liberano i capelli e vengono assassinate per questo, nei giovani ucraini che sventolano la bandiera dell'Europa, o in una giovane pakistana che viene ass ... Sottomettere la Russia alla Mafia globale : tentativo fallito! – di Carlo Vivaldi-Forti Una delle poche buone notizie di questo funesto 2016 è l’elezione di Donald Trump, il cui significato appare analogo a quella di Ronald Reagan, dalla quale prese avvio la disgregazione dell’impero sov ... Essa ha sempre sostenuto che l'interruzione di quell'esportazione sarebbe lasanzione ... La verità nuda e cruda sugli aiuti militari dell'a Kiev è nei numeri: finora, per difendere l'...Ora è l'a vedere stringersi un cappio attorno al collo da un fronte che aggrega ... di milioni di donne, uomini, giovani, rendendoli orfani di un "noi" e lasciandoli in balia al... L'occidente migliore è fuori dall'occidente L’Europa migliore è nelle giovani iraniane che liberano i capelli e vengono assassinate per questo, nei giovani ucraini che sventolano la bandiera dell'Europa, o in una giovane pakistana che viene ass ...Una delle poche buone notizie di questo funesto 2016 è l’elezione di Donald Trump, il cui significato appare analogo a quella di Ronald Reagan, dalla quale prese avvio la disgregazione dell’impero sov ...