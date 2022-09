“Hai una luce particolare” Aurora Ramazzotti mostra per la prima volta il pancino (Di giovedì 29 settembre 2022) Scene da un interno. I cani di Michelle Hunziker stanno aspettando l’arrivo di Goffo, ovvero Goffredo Cerza, e di Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl svizzera. L’entrata della coppia, sottolineata dai guaiti festosi degli amici a quattro zampe, diventa una ghiotta occasione per riprendere per la prima volta il pancino della ragazza. “Sei bellissima amore. hai una luce splendente e particolare, se non ti conoscessi direi che sei incinta” sono le parole con cui un’orgogliosa Hunziker sottolinea la gravidanza della figlia. Nei giorni scorsi la donna aveva affermato di non vede l’ora di diventare nonna. Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti aveva pubblicato un video con gli occhi pieni di lacrime dicendo che non riusciva più nemmeno ad ... Leggi su diredonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Scene da un interno. I cani di Michelle Hunziker stanno aspettando l’arrivo di Goffo, ovvero Goffredo Cerza, e di, figlia della showgirl svizzera. L’entrata della coppia, sottolineata dai guaiti festosi degli amici a quattro zampe, diventa una ghiotta occasione per riprendere per laildella ragazza. “Sei bellissima amore. hai unasplendente e, se non ti conoscessi direi che sei incinta” sono le parole con cui un’orgogliosa Hunziker sottolinea la gravidanza della figlia. Nei giorni scorsi la donna aveva affermato di non vede l’ora di diventare nonna. Qualche giorno faaveva pubblicato un video con gli occhi pieni di lacrime dicendo che non riusciva più nemmeno ad ...

_Nico_Piro_ : Un capolavoro dell'autolesionismo di sx. A Bologna hai @civati un candidato di sx sx contro il quale la sx sx sx av… - borghi_claudio : Certe volte si fanno delle gran campagne elettorali senza alcun peso sul risultato perché c'è qualche macrotendenza… - _Nico_Piro_ : @mbartolotta63 @civati No la colpa (e l'hai capito benissimo) è di una sinistra sinistra che al posto di fare campa… - riccardosanna14 : RT @MarcoCasanova03: Rischi di morire di fame? Hai perso il lavoro? La tua impresa sta fallendo per le bollette esorbitanti da pagare? Pass… - NilusIV : RT @MarcoCasanova03: Rischi di morire di fame? Hai perso il lavoro? La tua impresa sta fallendo per le bollette esorbitanti da pagare? Pass… -