“Ha pianto a dirotto”: Giovanni Ciacci lo ha spiato nella notte | Sta malissimo: vuole uscire subito (Di giovedì 29 settembre 2022) Giovanni Ciacci racconta tutto al resto degli inquilini: un gieffino è scoppiato a piangere a dirotto nella notte Giovanni-Ciacci-(Twitter)In questa settimana la nomination ha fatto sì che tutti i gieffini si schierassero contro Marco. Bene o male tutti quest’anno stanno facendo amicizia, e durante le nomination diventa davvero scegliere un nome da dire ad alta voce. Marco sembra essere l’unico gieffino a non essere riuscito a creare legami. Dal racconto degli altri emerge che Marco sia una persona schiva, e poco propensa al rapporto con il prossimo, incapace di creare legami. A parlare di lui anche Ginevra che ha confessato di non sopportarlo troppo anche per via di una battuta fatta sul rapporto tra lei e sua sorella. “Io parlavo con Charlie perché con lui sono ... Leggi su direttanews (Di giovedì 29 settembre 2022)racconta tutto al resto degli inquilini: un gieffino è scoppiato a piangere a-(Twitter)In questa settimana la nomination ha fatto sì che tutti i gieffini si schierassero contro Marco. Bene o male tutti quest’anno stanno facendo amicizia, e durante le nomination diventa davvero scegliere un nome da dire ad alta voce. Marco sembra essere l’unico gieffino a non essere riuscito a creare legami. Dal racconto degli altri emerge che Marco sia una persona schiva, e poco propensa al rapporto con il prossimo, incapace di creare legami. A parlare di lui anche Ginevra che ha confessato di non sopportarlo troppo anche per via di una battuta fatta sul rapporto tra lei e sua sorella. “Io parlavo con Charlie perché con lui sono ...

