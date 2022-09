Grande Fratello Vip, confusione tra i fan: “i concorrenti hanno i telefoni in casa” | La verità (Di giovedì 29 settembre 2022) Grande caos al Grande Fratello Vip, ritenendosi possa sussistere una grave violazione del regolamento. Ormai sono trascorsi otto giorni dall’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip e tante dinamiche interpersonali, si sono già create. Ad esempio, Ginevra Lamborghini e le critiche riservatele, il recente svenimento di Cristina Quaranta, la censura di Antonino da parte della produzione oppure la terribile delusione d’amore di Elenoire Ferruzzi, infatuata di Luca Salatino. Grande Fratello Vip – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Come si evince, tante ne sono già successe e altrettante ne vedremo. In aggiunta, si parla anche di una violazione generalizzata delle regole, poiché non riguarderebbe una sola persona specifica. E di fronte a ciò, il ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 29 settembre 2022)caos alVip, ritenendosi possa sussistere una grave violazione del regolamento. Ormai sono trascorsi otto giorni dall’inizio della settima edizione delVip e tante dinamiche interpersonali, si sono già create. Ad esempio, Ginevra Lamborghini e le critiche riservatele, il recente svenimento di Cristina Quaranta, la censura di Antonino da parte della produzione oppure la terribile delusione d’amore di Elenoire Ferruzzi, infatuata di Luca Salatino.Vip – Altranotizia.it- (Fonte: Google)Come si evince, tante ne sono già successe e altrettante ne vedremo. In aggiunta, si parla anche di una violazione generalizzata delle regole, poiché non riguarderebbe una sola persona specifica. E di fronte a ciò, il ...

