Google Wallet messo KO: cosa sta accadendo e perchè non funziona a molti utenti il sistema di pagamento? (Di giovedì 29 settembre 2022) Lanciato lo scorso Luglio, in questi giorni il nuovo portafoglio digitale di Google pare essere in difficoltà a causa di un bug riscontrato da molti utenti. Le segnalazioni finora inviate dagli utenti indicano malfunzionamenti di varia natura che impediscono di usare correttamente il Wallet come, ad esempio, effettuare pagamenti in NFC. Vediamo cosa sta succedendo. Il bug potrebbe trovare le sue cause tra le API di Play Integrity – ComputerMagazine.itSono giorni concitati per gli utenti di Google Wallet. Il nuovo portafoglio digitale di Google, infatti, lanciato appena lo scorso mese di Luglio, pare essere stato messo in ginocchio da un bug che ne limita considerevolmente le ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Lanciato lo scorso Luglio, in questi giorni il nuovo portafoglio digitale dipare essere in difficoltà a causa di un bug riscontrato da. Le segnalazioni finora inviate dagliindicano malmenti di varia natura che impediscono di usare correttamente ilcome, ad esempio, effettuare pagamenti in NFC. Vediamosta succedendo. Il bug potrebbe trovare le sue cause tra le API di Play Integrity – ComputerMagazine.itSono giorni concitati per glidi. Il nuovo portafoglio digitale di, infatti, lanciato appena lo scorso mese di Luglio, pare essere statoin ginocchio da un bug che ne limita considerevolmente le ...

