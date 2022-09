Domani chiude la funicolare di Chiaia, ma i lavori di messa in sicurezza non iniziano ancora (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI – Domani sarà l’ultimo giorno in cui funzionerà la funicolare di Chiaia. Dopo 4 proroghe, la prima delle quali concessa nel 2017, la linea chiude perché la legge ne prescrive il riammodernamento e la messa in sicurezza. Fatto sta che già montano le preoccupazioni dei circa 15mila utenti che in media la utilizzano per risalire verso il Vomero dal Parco Margherita perché da sabato sarà impossibile utilizzare l’impianto senza, però, nemmeno il sollievo del contestuale inizio dei lavori. Finora, i bandi di gara preparati dal Comune a questo fine sono andati deserti. Quindi, anziché i sei mesi preventivati in un primo momento, la chiusura della funicolare è destinata a perpetuarsi nel tempo. E già c’è il timore che si ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNAPOLI –sarà l’ultimo giorno in cui funzionerà ladi. Dopo 4 proroghe, la prima delle quali concessa nel 2017, la lineaperché la legge ne prescrive il riammodernamento e lain. Fatto sta che già montano le preoccupazioni dei circa 15mila utenti che in media la utilizzano per risalire verso il Vomero dal Parco Margherita perché da sabato sarà impossibile utilizzare l’impianto senza, però, nemmeno il sollievo del contestuale inizio dei. Finora, i bandi di gara preparati dal Comune a questo fine sono andati deserti. Quindi, anziché i sei mesi preventivati in un primo momento, la chiusura dellaè destinata a perpetuarsi nel tempo. E già c’è il timore che si ...

fattoquotidiano : Russia, domani la cerimonia di annessione delle regioni ucraine. La Finlandia chiude i confini ai “turisti” russi - repubblica : La Finlandia chiude i confini ai russi. Quarta falla nel Nord Stream, la Nato: 'Pronti a rispondere'. Domani Putin… - anteprima24 : ** Domani chiude la #Funicolare di #Chiaia, ma i #Lavori di messa in sicurezza non iniziano ancora **… - marcuccimauriz : RT @serenel14278447: Mosca domani annette le regioni ucraine. La Finlandia chiude i confini ai russi da stanotte Di Lorenzo Cremonesi e red… - gazzettanapoli : 'Domani, 30 settembre, in occasione dell'ultimo giorno di funzionamento della funicolare di Chiaia che, da sabato p… -