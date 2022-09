fisco24_info : Cnh: Lombardi, investiamo in start up per agricoltura tech: Automazione e propulsione alternativa tra i settori cen… -

Agenzia ANSA

Tra le start up in cuiIndustrial ha investitoricorda Monarch, che sta sviluppando un trattore completamente elettrico e autonomo per le vigne, e Augmenta, piattaforma che permette di ...Michele, Senior Vice President of Corporate Development diIndustrial sarà all'Italian Tech Week il 30 settembre alle 11 in Sala Fucine. Volano i conti diIndustrial, il colosso italo - ... Cnh: Lombardi, investiamo in start up per agricoltura tech "Abbiamo investito in sei startup, di cui abbiamo preso una minoranza, ne stiamo esaminando una decina. I settori su cui puntiamo sono l'automazione, la robotica, l'agricoltura di precisione e la prop ...L'azienda vuole guidare lo sviluppo di soluzioni innovative e pratiche sempre più sostenibili: nel 2021 ha prodotto il primo trattore al mondo ...