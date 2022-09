Barletta: scontro camion-furgone, morto 40enne Incidente nel pomeriggio (Di giovedì 29 settembre 2022) Un uomo di 40 anni è morto nel pomeriggio. Il.camion che conduceva si è scontrato frontalmente, per cause da dettagliare, con un furgone. Accaduto a circa un chilometro da Barletta, in un tratto della via vecchia Minervino. L'articolo Barletta: scontro camion-furgone, morto 40enne <small class="subtitle">Incidente nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 settembre 2022) Un uomo di 40 anni ènel. Il.che conduceva si è scontrato frontalmente, per cause da dettagliare, con un. Accaduto a circa un chilometro da, in un tratto della via vecchia Minervino. L'articolo nel proviene da Noi Notizie..

