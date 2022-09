Windows 11 ora ti avvisa se le tue password sono a rischio: ecco come attivare la funzione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una delle falle di sicurezza più gravi nell’utilizzo dei sistemi operativi è legata a doppio filo alle password. Nello specifico, molti sono gli utenti che salvano chiavi di accesso ai servizi in semplici blocchi note o file, facilmente aggredibili da malintenzionati, hacker e quant’altro. Oggi, con un aggiornamento di sicurezza, Windows 11 ci dice se siamo o meno a rischio. Windows 11 risolve una falla di sicurezza – 28922 www.computermagazine.itUna vera e propria falla di sicurezza che, questo aggiornamento, potrebbe agilmente risolvere. Parliamo dell’usanza, più o meno diffusa, di utilizzare il blocco note o semplici file per salvare le proprie password. Un modo assolutamente sconsigliato di agire, che mette a repentaglio la vostra vita online o peggio, e che ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una delle falle di sicurezza più gravi nell’utilizzo dei sistemi operativi è legata a doppio filo alle. Nello specifico, moltigli utenti che salvano chiavi di accesso ai servizi in semplici blocchi note o file, facilmente aggredibili da malintenzionati, hacker e quant’altro. Oggi, con un aggiornamento di sicurezza,11 ci dice se siamo o meno a11 risolve una falla di sicurezza – 28922 www.computermagazine.itUna vera e propria falla di sicurezza che, questo aggiornamento, potrebbe agilmente risolvere. Parliamo dell’usanza, più o meno diffusa, di utilizzare il blocco note o semplici file per salvare le proprie. Un modo assolutamente sconsigliato di agire, che mette a repentaglio la vostra vita online o peggio, e che ...

