Uomini e Donne, accade l'inaspettato: Roberta di Padua e Davide Vicinanza, le cose cambiano all'improvviso (Di mercoledì 28 settembre 2022) La puntata di Uomini e Donne del 28 settembre vedrà il ritorno di una delle protagoniste del trono Over. Si tratta di Roberta di Padua che ritornerà in studio dopo la rottura con Davide. La donna infatti è tornata proprio a seguito delle richieste di Davide Vicinanza che mostra chiaramente di essere interessato a lei. L'uomo inoltre romperà definitivamente con un'altra protagonista del trono, Ida che riponeva in lui grandi speranze. Andrà in onda infatti un'esterna in cui tra i due scatterà anche il bacio seppur non ci sarà niente di più. Le anticipazioni del web La puntata è stata registrata all'inizio del mese, e rappresenta il terzo spezzone messo in onda dalla Regina della tv italiana. Secondo quanto è possibile leggere nelle varie pagine di gossip che ...

