Una linea bus come il raccordo anulare: toccherà i luoghi strategici di Bergamo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Bergamo. Sono cinque gli ordini del giorno presentati dalla Lega, per bocca della sua consigliera Luisa Pecce, relativi al Pums, il Piano per la Mobilità Sostenibile, presentato e approvato in sede di Consiglio Comunale prima dell'estate. Pronti via e si comincia parlando di bus con una linea circolare che toccherebbe il polo intermodale, la zona di parchi importanti, la Questura, prossimità ex Ote, la Montelungo, l'Accademia Carrara e palazzetto vecchio futura Gamec, Piazza Libertà, la zona delle cliniche, zona Loreto, Banche e istituti, gli uffici dell'Università. Ordine del giorno approvato. Stefano Zenoni, assessore alla Mobilità: "Una linea circolare non risolve il problema della copertura delle frequenze, anche se la trovo una buona soluzione perché aggirante lungo il percorso della città. Ed è anche vero che la città cambia dal ..."

