Pio e Amedeo tornano stasera con Emigratis: sapete qual è il loro titolo di studio? Vi sorprenderà (Di mercoledì 28 settembre 2022) stasera su Canale 5 torna Emigratis con Pio e Amedeo. Vi siete mai chiesti se il celebre duo pugliese ha un titolo di studio e quale sia? La risposta vi lascerà notevolmente sorpresi. il fortunato e popolare programma Emigratis, con protagonisti Pio e Amedeo, torna in prima serata su Canale 5 proprio questo mercoledì. Un format che è piaciuto ai telespettatori tanto da far decidere ai vertici Mediaset di promuoverlo. Da Italia 1 si passa al canale principale. Sostanzialmente i comici si recano in paesi lontani alla ricerca di volti famosi del mondo dello spettacolo e non solo. Lo scopo del loro gioco è quello di vivere una vita fatta di lusso e sfarzo senza un euro in tasca, ma 'scroccando' sul loro cammino più che ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 28 settembre 2022)su Canale 5 tornacon Pio e. Vi siete mai chiesti se il celebre duo pugliese ha undie sia? La risposta vi lascerà notevolmente sorpresi. il fortunato e popolare programma, con protagonisti Pio e, torna in prima serata su Canale 5 proprio questo mercoledì. Un format che è piaciuto ai telespettatori tanto da far decidere ai vertici Mediaset di promuoverlo. Da Italia 1 si passa al canale principale. Sostanzialmente i comici si recano in paesi lontani alla ricerca di volti famosi del mondo dello spettacolo e non solo. Lo scopo delgioco è quello di vivere una vita fatta di lusso e sfarzo senza un euro in tasca, ma 'scroccando' sulcammino più che ...

QuiMediaset_it : Dopo il successo di #FelicissimaSera @piodantini e @amedeogrieco tornano in prima serata su #Canale5 con… - mformegale : RT @rvotebannate: Io a 17 anni: ma davvero vi fa ridere pio e amedeo siete un popolo aberrante io devo scappare da questa nazione ignorante… - whoisgiorgias : RT @DildoBaggjns: Pio e Amedeo che al TG5 fanno la battuta sul reddito di cittadinanza che lo vogliono perché anche loro non vogliono fare… - whoisgiorgias : RT @tasteincarrot: Pio e Amedeo hanno proprio la faccia di due che votano fratelli d’Italia. - patanodi : @cicciopalu @OttoemezzoTW @La7tv c'è Pio e Amedeo per te -