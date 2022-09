L’allarme di Berlino | «Nord stream potrebbe essere inutilizzabile per sempre» Mosca | «Stupido incolpare il Cremlino»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 settembre 2022) «Ilper». Èdei servizi di sicurezza tedeschi, citati dal quotidiano Tagesspiegel. I tre tubi del1 e 2 «Sono stati danneggiati probabilmente da un attacco ero non funzionare più». Secondo fonti del governo, infatti, se non riparati in tempi rapidi «L’acqua salatacorrodere il materiale di cui sono fatti». Intanto la Russia – secondo l’agenzia Novosti, che cita il ministero degli Esteri russo – intende chiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu sui danni subiti dal gasdotto. Non solo,si è detta pronta a prendere in considerazione le richieste per avviare un’indagine ...