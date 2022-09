Iran | la minaccia della polizia per piegare la rivoluzione | “Useremo tutta la forza”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Durano da 12 giorni le proteste contro il regime in, iniziate dopo l’uccisione di Mahsa Amini dallamorale. La repressione non scoraggia i manifestanti che continuano ad occupare le strade, sopratutto la notte. E’ arrivato un messaggio di intimidazione dallaavvertendo che userà “la” contro coloro che partecipano alle proteste. SecondoHuman Rights lunedì erano 76 le vittime causate dalle forze dell’ordine in 14 province diverse, secondo altre voci sarebbero molti di più. Il regime non ha ridotto la sua ferocia dalla rivolta del 2019, quando 1 500 manifestanti persero la vita. Oggi si stima che siano 1 200 le persone arrestate. “Oggi, i nemiciRepubblica islamica dell’e alcuni rivoltosi cercano di ...

Alfonso0070 : RT @franzamazzotti: IRAN. Almeno 3mila arresti. Teheran minaccia rappresaglie. X le strade donne con e senza velo: vogliono decidere per sé… - franzamazzotti : IRAN. Almeno 3mila arresti. Teheran minaccia rappresaglie. X le strade donne con e senza velo: vogliono decidere pe… - franzamazzotti : IRAN. Almeno 3mila arresti. Teheran minaccia rappresaglie. X le strade donne con e senza velo: vogliono decidere pe… - CheGuevaraRoma : RT @OssRepressione: #Iran : Almeno 3mila arresti, tra loro l'ex deputata e attivista Faezeh Hashemi Rafsanjani. Teheran minaccia rappresagl… - Petartrzz : RT @OssRepressione: #Iran : Almeno 3mila arresti, tra loro l'ex deputata e attivista Faezeh Hashemi Rafsanjani. Teheran minaccia rappresagl… -

Le Monde Lanucleare di Putin è l'argomento di apertura su Le Monde, che punta sugli ... In risalto sulla prima pagina del giornale francese anche 'la rivolta della gioventù' in, dove le ...... vende armi all'Ucraina ed entrerà in un'organizzazione per la sicurezza con Cina, Russia e... Pechino sostiene la Russia contro gli Stati Uniti e i loro alleati, percepiti come una...A differenza degli ultimi anni, la contestazione attuale unisce le rivendicazioni di diverse classi sociali. E mette in dubbio un pilastro dell’identità religiosa e politica della Repubblica islamica.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...