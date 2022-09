Ucraina, i referendum per Mosca sono validi (Di martedì 27 settembre 2022) I referendum per l’annessione alla Russia in corso nelle 4 aree occupate dell’Ucraina – Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia – sono riconosciuti validi da Mosca “poiché l’affluenza alle urne ha superato il 50%”. Ad affermarlo all’agenzia Tass sono le stesse autorità russe. Secondo le autorità di Mosca i referendum in corso nei territori occupati dell’Ucraina sono validi perché l’affluenza ha superato il 50% “Nel Donetsk – afferma la Tass – l’86,89% degli elettori ha votato lunedì sera. L’affluenza alle urne è attualmente dell’83,61% nel Lugansk, del 63,58% nella Regione di Kherson e del 66,43% nella Regione di Zaporizhzhia”. Oggi è l’ultimo giorno di votazione con i seggi che chiuderanno alle 16. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Iper l’annessione alla Russia in corso nelle 4 aree occupate dell’– Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia –riconosciutida“poiché l’affluenza alle urne ha superato il 50%”. Ad affermarlo all’agenzia Tassle stesse autorità russe. Secondo le autorità diin corso nei territori occupati dell’perché l’affluenza ha superato il 50% “Nel Donetsk – afferma la Tass – l’86,89% degli elettori ha votato lunedì sera. L’affluenza alle urne è attualmente dell’83,61% nel Lugansk, del 63,58% nella Regione di Kherson e del 66,43% nella Regione di Zaporizhzhia”. Oggi è l’ultimo giorno di votazione con i seggi che chiuderanno alle 16. ...

