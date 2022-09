Roberto Saviano andrà a processo per diffamazione nei confronti di Meloni per una frase pronunciata durante PiazzaPulita (Di martedì 27 settembre 2022) Roberto Saviano andrà a processo per diffamazione. Lo scrittore chiamò Giorgia Meloni “bastarda” durante una puntata di PiazzaPulita del 2020, durante una discussione sulle politiche migratorie e le proposte di chiudere i porti per contrastare i flussi. Saviano, parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo, affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’… viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza”. Per il pubblico ministero Pietro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)per. Lo scrittore chiamò Giorgia“bastarda”una puntata didel 2020,una discussione sulle politiche migratorie e le proposte di chiudere i porti per contrastare i flussi., parlando della morte di un bambino della Guineauna traversata nel Mediterraneo, affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle ong: ‘taxi del mare’, ‘crociere’… viene solo da dire bastardi. A, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica ma non sull’emergenza”. Per il pubblico ministero Pietro ...

