Psicodramma Pd | Letta lascia | ma col trucco Per il futuro il derby è fratricida

Nessuna autocritica su come è stata condotta la campagna elettorale. Per Enrico Letta, se vanno individuati i colpevoli, bisogna cercarli negli altri partiti. Rispondono ai nomi di Giuseppe Conte, «che ha fatto cadere Draghi», e di Carlo Calenda, che con il suo «fuoco amico» ha fatto mancare voti decisivi. L'analisi sulle cause della sconfitta arriva dopo una notte tesissima in cui il leader dem ha preferito tenersi lontano da microfoni e telecamere. Indeciso se cedere a chi gli chiedeva dimissioni immediate o a chi lo esortava a non mollare. La decisione, in realtà, l'aveva già maturata nei giorni scorsi, quando aveva messo nel conto di finire sotto al 20%. Farà il "traghettatore" del partito fino a che non sarà individuato il suo successore. «Assicurerò la guida del Pd, per spirito di servizio, in vista del prossimo congresso - spiega durante la conferenza stampa ...

